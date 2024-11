Sky, Modugno: “Kvara? Bisogna dirlo, da due anni è sempre meno determinante..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ci piace così, con lo spirito di una squadra che sa vincere ed anche soffrire. Il primato è vero, è reale. Il pari a Torino con la Juventus ha fatto uscire un Napoli convinto e consapevole, con un senso di forza. Il pareggio contro la più forte del campionato, l'Inter, ha dato concretezza alla classifica. La gara con la Roma aveva insidie di ogni tipo: gli avversari hanno cambiato allenatore e si rischiava di incappare in una brutta serata, a Fuorigrotta, invece si è vinto concedendo poco e con la possibilità, a dirla tutta, anche di fare anche qualche gol in più di quello segnato dal solo Lukaku.

Kvara scontento? Voglio sperare che sia arrabbiato con se stesso... Non è lesa maestà dire ciò che si vede: il giocatore georgiano ha un potenziale enorme, ha avuto un impatto devastante con la serie A due anni fa come mai mi era capitato di vedere. Potenzialmente è da Pallone d'Oro, ma quel Kvaratskhelia, siamo onesti, da due anni lo vedi una volta sì e una no... Anche domenica ha mostrato della voglia, della caparbietà, e lo spirito giusto quando ha corso indietro, ma le aspettative sono altre. Se ti riconosco il potenziale da ‘crack’ assoluto, io mi aspetto che tu determini sempre le partite, invece lo fa sempre meno. L'organico è pieno di buoni elementi e ci sta che subentri Neres, anche per gestire le forze dopo che Kvara ha giocato tanto in Nazionale”.