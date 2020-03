Sky, Modugno: "La mancata partenza della Roma fa da precedente per il Napoli"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla prossima gara degli azzurri contro il Barcellona: "La Roma per il Napoli doveva rappresentare una traccia per capire come agire. E' da ieri che gli azzurri cercano di capire come muoversi. Adesso ciò che ha fatto la società giallorossa è un precedente. L'ipotesi di atterrare in un altro paese, a Marsiglia, è grottesca. Il problema non è il mezzo per arrivare in Spagna, ma chi viaggia in quanto chi viene dall'Italia è considerato infetto".