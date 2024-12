Sky, Modugno: “McTominay o Zielinski? La tecnica non li farà mai incontrare”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “McTominay o Zielinski? Sono due calciatori paralleli che la tecnica non farà mai incontrare. Settimana scorsa ho detto, e lo confermo, che con la Roma ha fatto una delle peggiori prestazioni da quando è a Napoli.

Non ha mai riempito l’area e nelle due situazioni di pericolo è venuto a mancare in copertura. Con il Torino ha fatto una gran bella gara ed è bello celebrarlo ed esaltarlo. Lui è un calciatore di struttura, quantità, mentalità e ferocia da Premier League. Porta le sue caratteristiche alla squadra, ma il livello dei giudizi e delle aspettative si è alzato facendolo passare per un profilo di mezzala di qualità. Ruolo che non lo rappresenta, lui è un tuttocampista“.