Sky, Modugno: "Meret in dubbio con la Spal. Formazione? Milik ed Elmas sono più che ipotesi"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ''Ultim'ora'', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Considerando il calendario, Meret potrebbe riposare a Ferrara.



Turnover in porta? Il segreto della gestione di Ancelotti è il buon senso. Il tecnico emiliano concederà lo spazio che merita anche ad Ospina.



Probabile formazione? Credo che Ghoulam speri in una maglia da titolare. In mezzo al campo mi aspetto abbastanza novità. Elmas è un'ipotesi concreta mentre in avanti spazio a Milik".