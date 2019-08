Sky, Modugno: "Napoli ha tante soluzioni in fase di possesso, così si fa un bel calcio"

Il Napoli dà più un indicazione positiva nella sfida contro l'Olympique Marsiglia, vinta grazie alla rete di Mertens. Francesco Modugno, inviato Sky in Provenza, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto un buon Napoli. Molto solido, in un ambiente in cui si percepiva la rivalità, molto acceso. La squadra ha tenuto botta sotto il profilo mentale e, in campo, sapeva sempre cosa fare. Il Napoli di Ancelotti, in fase di costruzione, ha sempre 2-3-4 soluzioni e grazie a questo riesce ad esprimere un buon calcio".