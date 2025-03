Sky, Modugno: “Napoli non costruito per vincere! Chi doveva deciderla a Venezia?”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Quando costruisci una squadra da scudetto, hai alcuni tratti caratteriali: la qualità da scudetto ed una produzione offensiva da titolo. Il Napoli, chiaramente, non è stato costruito con il proposito dichiarato e concreto di potersi giocare il primo posto, a dispetto di quanto sta riuscendo a fare anche in maniera inspiegabile. E’ una squadra che potrà anche vincerlo, ma non è stata programmata per farlo, almeno non già quest’anno. Il pareggio di Venezia, fisiologicamente, ci può stare.

Quando vai su certi campi, così piccoli, ad un orario particolare e contro un avversario affamato che deve salvarsi, la risolvi o con una qualità da scudetto o con un attacco da tricolore, due tratti che il Napoli non ha perché non è stato costruito così. Il pareggio con il Venezia lascia rimpianti, ma va accettato. La squadra ha dei limiti e li aveva superati in maniera pazzesca, ma vanno accettati altrimenti si fa un torto alla stessa squadra. Una grande squadra, ma non una squadra da titolo, ripeto. Non si può pretendere dal Napoli che faccia una grande prestazione anche a Venezia. Nella giornata difficile, chi deve decidere la partita?”.