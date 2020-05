Sky, Modugno: "Non so se il Napoli riuscirà a ripartire con allenamenti di gruppo lunedì"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato della possibile ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si avvicina la luce in questo tunnel che abbiamo cominciato a percorrere due mesi fa nel buio più totale. La macchina del calcio si sta mettendo concretamente in moto. E' stata a folle per troppo tempo, adesso c'è la sensazione che ci si muova per riprendere. Da lunedì si comincerà con gli allenamenti di gruppo, ma non so se sarà così anche per il Napoli per questioni di tempo. Ma calciatori e staff hanno una gran voglia di tornare".