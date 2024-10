Sky, Modugno: "Per me nel calcio è bello anche resistere nella sofferenza"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Ma nel calcio cos'è la bellezza? Per me cos'è il bello del calcio? Per me è anche resistere nella sofferenza, in una partita complicata, ancor più dopo la sosta per una squadra che ne manda dodici giocatori, in un campo ostico per tradizione.

Per me bello è vedere un allenatore che riesce a cambiarla la partita, che fa i cambi giusti, che ha il coraggio di togliere il suo calciatore al 60esimo mandando un messaggio a tutto lo spogliatoio, un messaggio fortissimo e potente. Per me è bellissimo che fai gol e dopo non rischi più. Poi è chiaro che le partite contro Milan, Atalanta e Lecce qualcosa in più ci diranno, ma per i miei gusti è stato bello anche questo".