Sky, Modugno: "Percorso di Milik condizionato dagli infortuni, ma bisogna pesare i gol..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli vuol prendere James alle sue condizioni, che possono maturare soltanto negli ultimi giorni di mercato. Prima di darlo in prestito, il Real proverà a venderlo per monetizzare. Milik è un buon attaccante, è chiaro che il suo percorso è stato condizionato dagli infortuni. E' un giocatore importante che l'anno scorso ha dato segnali che non possono essere trascurati, ma per le ambizioni del Napoli, il livello e le aspettative i gol bisogna anche pesarli. In certi momenti e contro certi avversari gli attaccanti che contano fanno gol, ad Arek non è riuscito spesso".