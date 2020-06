Sky, Modugno: "Pessimista per il rinnovo di Callejon, la sensazione è che ciclo sia finito"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è soffermato sul futuro di José Maria Callejon e non solo nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Callejon non sono molto ottimista per il rinnovo di contratto. E' un giocatore che al Napoli ha dato tanto, ha grandissima esperienza. E' molto apprezzato l'uomo e il giocatore Callejon. Ma la mia sensazione è che si voglia chiudere un ciclo. Ci saranno degli incontri, se ne parlerà, ma io non sono ottimista. Acquisti? Ci sono tante valutazioni da fare. Piacciono tanti calciatori, Malen ed Everton compresi. Boga è il giocatore che il Napoli vuole più di tutti".