Sky, Modugno: "Sarà difficile trattenere Koulibaly. Pezzella ha grande esperienza..."

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime voci sul difensore della Fiorentina German Pezzella: "Su Koulibaly potrebbero esserci delle tentazioni ancora più dififcili da respingere, ecco perchè il Napoli si è fiondato su Pezzella. L'argentino è un buon giocatore, affidabile e di grande esperienza. Per Kumbulla il Napoli sa che si scatenerà un'asta e quindi ha provato ad anticiparsi trattandolo nel mercato di gennaio senza riuscire però a chiudere l'accordo col giocatore.

Formazione? Penso di aver capito che per Koulibaly non dovrebbero esserci grandi possibilità di essere in campo, penso a Maksimovic e Manolas. Vediamo Allan sul quale penso qualche dubbio ci sia, davanti più Mertens che Milik. Mi pare che le parole di Gattuso dopo San Siro siano state molto chiare: Mertens ha la qualità, lega il gioco, vede la porta, del resto non si fanno 119 gol per caso".