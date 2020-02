Sky, Modugno: "Se batti Liverpool, Juve e Inter il potenziale è d'alto livello. E' mancata continuità..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista inviato di Sky Francesco Modugno ha sottolineato la forza del Napoli che sembra ritrovarsi nell'ultimo periodo: "Se batti in partita secca Juve, Liverpool, Inter e Lazio, significa che hai un potenziale d'altissimo livello. Poi è mancata la continuità e ci sono stati più bassi che alti, ma le potenzialità c'erano tutte in una stagione particolare perché la Juve fatica e le altre due Lazio ed Inter non sono più forti del Napoli ma sognano qualcosa d'importante".