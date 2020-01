Sky, Modugno sul mercato: "Un terzino se parte Ghoulam. Occhio ad uno scambio con l'Inter..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Oltre Lobotka un'opzione resta quella dell'esterno sinistro, ma dipende da Ghoulam. Se deve andare via da Napoli deve trovare un progetto che sia intrigante per lui e a quel punto arriverebbe un altro terzino. Koutris piace, il Napoli lo sta seguendo in maniera concreta. E poi starei attento perché fino all'ultimo, pur non essendo una priorità, l'operazione Politano-Llorente ha una sua fattibilità. Lo spagnolo non è la tipologia di punta che vede Gattuso mentre l'esterno dell'Inter è apprezzato da tempo dal Napoli".