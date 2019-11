Sky, Modugno sul recupero di Allan: "Il brasiliano farà di tutto per esserci con il Milan"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Gol in merito alla presenza di Allan a Milano: "Allan in campo a MIlano? E' un po' prematuro sapere se Allan farà parte della spedizione per il Milan. Il brasiliano sta facendo di tutto per esserci ma dipenderà molto dalla percezione che avrà Ancelotti. Se il centrocampista sta bene, gioca".