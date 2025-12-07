Sky, Modugno sul ritorno di Spalletti a Napoli: "Ecco come l'ho visto"

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Napoli Francesco Modugno è intervenuto dall'esterno dell'Hotel Parker’s, albergo che ospita la Juventus in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Fari puntanti su Luciano Spalletti al suo ritorno a Napoli, stavolta da avversario. Di seguito le dichiarazioni riportate da TuttoJuve.com:

"I sorrisi grandi e ampi di Luciano Spalletti, seduto accanto a Giorgio Chiellini. La giornata è meravigliosa, da qui il panorama è mozzafiato e ti dico che c’è anche qualche calciatore che se lo sta godendo perché li vedo affacciati. Luciano Spalletti è in forma, magari è arrivato anche qualche amico che lui ha voluto riabbracciare fortemente".