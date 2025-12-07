Sky, Modugno sul ritorno di Spalletti a Napoli: "Ecco come l'ho visto"
Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Napoli Francesco Modugno è intervenuto dall'esterno dell'Hotel Parker’s, albergo che ospita la Juventus in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Fari puntanti su Luciano Spalletti al suo ritorno a Napoli, stavolta da avversario. Di seguito le dichiarazioni riportate da TuttoJuve.com:
"I sorrisi grandi e ampi di Luciano Spalletti, seduto accanto a Giorgio Chiellini. La giornata è meravigliosa, da qui il panorama è mozzafiato e ti dico che c’è anche qualche calciatore che se lo sta godendo perché li vedo affacciati. Luciano Spalletti è in forma, magari è arrivato anche qualche amico che lui ha voluto riabbracciare fortemente".
Pubblicità
Le Interviste
Zazzaroni: "Inter la più completa", Caressa non concorda: "Tranne l'ultimo Napoli, tutte incompiute"
Copertina ADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena di Pierpaolo Matrone
Le più lette
3 Primavera, Napoli-Fiorentina 3-1 (De Chiara 1', Raggioli 48', Camelio (R) 52', Sadotti 94'): show degli azzurrini!
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com