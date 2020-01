Sky, Modugno svela: "Politano è il tipo di giocatore che il Napoli voleva da due anni"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è soffermato sul mercato e sulla probabile formazione di domenica sera ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

"Politano del Napoli? Ci siamo, bisogna attendere che si formalizzi tutto, c'è un'intesa sostanzialmente tra Napoli e Inter. Dovrebbe firmare un contratto da 4 anni e mezzo più l'opzione per un successivo anno. È il giocatore che il Napoli già voleva da un paio di stagioni.

Amrabat? Prima dell'estate ho la sensazione che non voglia legarsi a nessun progetto. Non penso sia una situazione destinata a sbloccarsi subito.

Llorente-Inter? Il Napoli non vuole cedere Llorente. Mertens è un po' che manca, diventerebbe complicato prendere un sostituto.

Non credo che Koulibaly sarà in campo, con la Juve, mentre Maksimovic partirà dalla panchina. La coppia centrale penso che possa essere sostanzialmente confermata. Non mi sorprenderebbe vedere un centrocampo abbastanza tecnico con Fabian, Demme e Zielinski. Davanti Callejon, Milik e Insigne".

