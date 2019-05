Sky, Porrà: "ADL potrà non piacere, ma il Napoli cresce costantemente"

In occasione dei 70 anni di Aurelio De Laurentiis, negli studi di Sky Sport si è analizzato l'operato in sella al Napoli nei suoi quindici anni di presidenza. Giorgio Porrà, prima firma dell'emittente satellitare, ne ha parlato così: "Non amo tanti aspetti caratteriali di De Laurentiis, ma sul piano dei risultati e della coerenza c'è poco da dire. Lui diceva che non può esserci delusione quest'anno ed ha ragione".

ATTUALITA' - "Non capisco perché si parli di fallimento, perché cambiando completamente filosofia ha mantenuto un alto livello, una media da scudetto. E in più ha preparato i giocatori per la stagione che verrà. De Laurentiis cresce step by step. A qualcuno può non piacere, ma ad Ancelotti piace perché ha un bel virtuosismo aziendale, facendo però comunque di testa sua, sempre con la causa comune come primo obiettivo. Qualcosina da recriminare c'è, ma alla filosofia societaria di De Laurentiis non si può dire nulla".