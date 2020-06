Sky, Trevisani: "Meret si sente scavalcato, ma se è un predestinato sfrutterà la finale"

Riccardo Trevisani, telecronista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret è un portiere molto forte, ma Ospina ha possibilità maggiori per il suo gioco con i piedi. In assoluto preferisco le parate di Meret. Quest'ultimo avrà voglia di riscatto, si gioca improvvisamente una finale. Meret si sente scavalcato da Ospina, ma se ti capita quest'occasione la prendi al volo, devi avere la personalità e la capacità di farlo".