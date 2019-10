Sky, Trevisani: "Non credo nel maxi-turnover, Ancelotti dia un'identità al Napoli"

Riccardo Trevisani, telecronista Sky per Torino-Napoli, ha così commentato la partita e il momento azzurro nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Secondo me la questione realizzativa è abbastanza casuale, ci sono momenti in cui la palla entra e momenti in cui non entra. Le squadre hanno bisogno di una identità, non credo nel maxi-turnover. Penso che siamo arrivati in un momento in cui giocano praticamente tutti. Ho la sensazione che la voglia di ruotare troppo - e vale per tutte le squadre - non porti i frutti. Tutte le squadre che hanno vinto hanno un undici tipo, pensate al Liverpool. Ma uno come la trova la forma se ogni due partite va in panchina?".