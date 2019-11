Sky, Trevisani sicuro: "Al Napoli manca un rigore, il Var avrebbe dovuto segnalarlo!"

Un pareggio scialbo, quello tra Napoli e Genoa. Nel corso del match non sono mancati anche dubbi episodi sotto il punto di vista arbitrale. Uno in particolare ha attirato l'attenzione negli studi di Sky Sport, ovvero il tocco di mano in barriera di Lerager sulla punizione di Mertens. Questo il commento di Riccardo Trevisani: "Quello non è nemmeno un rigore da rivedere al Var, dal Var ti devono dire soltanto 'quello è rigore'. Questo è calcio di rigore ed il Napoli meritava rigore, poi magari poteva anche sbagliarlo".