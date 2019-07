Sky, Ugolini: "Asensio ko? Per futuro di James cambia poco, è fuori dai piani di Zidane"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "James non rientra nei piani di Zidane e il Real Madrid ha la forza economica di andare a comprare un sostituto di Asensio. Continuo a credere che il colombiano andrà via, vediamo se all'Atletico o al Napoli. Ma, ripeto, l'infortunio di Asensio non cambia il destino di James".