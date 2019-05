Sky, Ugolini: "C'è l'accordo con Ilicic, bisogna convincere l'Atalanta. Castagne? Primo obiettivo resta un altro"

Massimo Ugolini, volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è l’accordo sulla base di un triennale con Ilicic. Bisogna però capire quale sarà la reazione dell’Atalanta, magari potrebbero proporgli un ingaggio. Da quello che ci risulta il Napoli ha trovato un’intesa con l’agente, se poi l’Atalanta non lo vuole vendere il calciatore non parte. Castagne è un giocatore che piace molto, non credo che il suo nome vada ad influenzare la trattativa per Trippier che resta il primo obiettivo”.