Sky, Ugolini: "Col Cagliari mi aspetto Mertens. Da valutare Manolas"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul prossimo match che vedrà gli azzurri contro il Cagliari di Maran: "Turnover col Cagliari? Si, è nella filosofia di Ancelotti e c'è un gruppo che sta rispondendo. E' ovvio che sarà un turnover dettato anche dalle condizioni di alcuni giocatori, magari Younes ed Allan, da valutare Manolas, poi Maksimovic sta dando delle garanzie. Mi aspetto di rivedere in campo Mertens. Per affrontare una partita impegnativa contro il Cagliari, che sta facendo bene, con Cigarini che è dubbio ma c'è Rog ed altri che stanno facendo bene in quella zona del campo".