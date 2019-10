Sky, Ugolini: "Con il Salisburgo si decide il girone. In avanti ci sarà Mertens"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Questa è la trasferta che decide il girone di Champions League. Con il Salisburgo già non perdere sarebbe un ottimo risultato, vincere sarebbe meglio. E sarebbe stato meglio se tutti fossero a disposizione di Ancelotti.



Scelte Ancelotti? In difesa le scelte saranno obbligate, ma il Napoli ha ritrovato solidità dietro. In attacco giocherà sicuramente Mertens, accanto a lui c'è un ballottaggio tra Llorente, Milik e Lozano e al momento lo spagnolo credo sia in vantaggio".