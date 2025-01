Sky, Ugolini: “Conte si aspettava un’altra prestazione da Lobotka, l’ha prima asfaltato e poi coccolato”

Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato Sky Massimo Ugolini ha svelato un retroscena di Atalanta-Napoli: "Conte ha praticamente asfaltato Lobotka, poi l’ha coccolato e abbracciato, stessa cosa per altri giocatori che non convincevano nel primo tempo. Non aveva qualità nelle uscite, ha buttato due-tre palloni nel momento in cui spingeva tanto l’Atalanta.

Da un giocatore come Lobotka si aspettava una prestazione diversa, però poi ha trasmesso tutta la sua positività nel momento in cui l’ha incrociato in campo. Conte non è cattivo come lo si dipinge, anche nel privato. E’ molto simpatico, è una persona con uno spiccato senso dell’humor”.