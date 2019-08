Sky, Ugolini: "Girone alla portata e senza trasferte stressanti. Mercato? Ore decisive per tre situazioni..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rispetto all’anno scorso è un girone alla portata del Napoli. Gli azzurri hanno tutti i numeri per passare il girone. Non ci sono trasferte stressanti quindi il Napoli può essere soddisfatto.

Mercato? Sono ore importanti per Hysay e Chiriches, il Napoli può stare con 8 difensori, vediamo come si svilupperà il discorso col Valencia e col Sassuolo nelle prossime ore. Sul fronte entrata domani c’è un appuntamento fissato con gli agenti di Llorente, l’inter per Icardi apre a qualsiasi situazione ma credo che il giocatore resti a Milano.

Formazione? Milik oggi ha fatto differenziato, a rischio la sua partenza per Torino. In avanti giocheranno gli stessi di Firenze con Lozano pronto a subentrare. La logica porta a pensare che sia la stessa formazione che abbiamo visto contro la Fiorentina".