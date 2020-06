Sky, Ugolini: "Insigne in passato ha sbagliato perché impulsivo, ma ora è al meglio"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è molto impulsivo, un ragazzo di cuore e in passato ha sbagliato qualcosa dal punto di vista caratteriale. Ma ora è nel pieno della maturità calcistica, oggi compie 29 anni e un grande feeling con Gattuso, sotto ogni punto di vista, sia quello caratteriale che di gioco. Lorenzo è nelle condizioni migliori per esprimersi al massimo, alla ripresa e nel corso della prossima stagione".