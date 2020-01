Sky, Ugolini: "Irripetibile quanto fatto da Sarri a Napoli per espressione ed identità"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che sarà la prossima partita degli azzurri contro la Juve: "Accoglienza per Sarri? Quello che ha fatto Sarri alla guida del Napoli è qualcosa di irripetibile per espressione ed identità. E' ovvio che l'essere diventato la guida tecnica della Juve, dopo quanto detto degli anni precedenti, può non essere andato giù a qualcuno, ma il calcio è cosi. Non so cosa aspettarmi, mi aspetto una grande partita".