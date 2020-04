Sky, Ugolini: "Mertens e Milik in dubbio, Napoli si sta cautelando con un nome in attacco"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del mercato azzurro nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Azmoun piace molto, è perfetto target Napoli per età, qualità e ruolo. Il Napoli deve cautelarsi. Se Mertens non ha ancora messo la firma sul rinnovo e le difficoltà palesi sul rinnovo di Milik, inducono il Napoli ad attenzionare questi profili. Azmoun è un giocatore importante, un nome buono e giusto per il Napoli. Ma piace a tanti club, si è messo bene in mostra. La concorrenza è alta. Il prezzo del cartellino al momento è abbastanza accessibile rispetto ad altri calciatori. Si è parlato di Jovic: al di là del fatto che il Real Madrid probabilmente lo terrà perché sa di avere un gran giocatore, comunque Jovic sarebbe un nuovo Higuain, sarebbe già uno step in più rispetto ad Azmoun. Inoltre il Napoli ha anche Petagna, che ha fatto passi in avanti giganteschi".