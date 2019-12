Sky, Ugolini: "Napoli ha principi di gioco, manca capacità di gestione dei momenti"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non è una squadra allenata male o gestita male. I principi di gioco ci sono, altrimenti non si va a fare quella partita a Liverpool. Il Napoli non è ancora un grande gruppo, eppure ha fatto delle cose straordinarie. Manca la capacità di gestire i momenti. Le prestazioni ci sono state, ma la discontinuità ha caratterizzato l'avvio di stagione soprattutto in campionato".