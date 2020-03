Sky, Ugolini: "Ora il calcio passa in secondo piano, non conta la funzione sociale"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma bisognerà comunicare con la Lega, che è un referente assolutamente. In questo momento, a questo punto della situazione di crisi, mi sembra tutto di secondaria importanza rispetto a quelle che sono le precauzioni da prendere per arginare questa grandissima emergenza. In un momento così delicato è ancora spendibile l'accezione del calcio come funzione sociale?"