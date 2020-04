Sky, Ugolini: "Se tutti pensano ai propri interessi il calcio non va da nessuna parte"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è grande incertezza sul futuro. Le parole di Gravina vanno pesate e tenute in grande considerazione. Il calcio deve ragionare da sistema, perché se poi tutti pensano ai propri interessi non si va da nessuna parte, si faticherà a riprendere il campionato. Un minimo di rischio, fin quando non ci sarà il vaccino, è ovvio che esisterà. Ma solo ragionando di sistema si potrà continuare".