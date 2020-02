Sky, Ugolini: "Segnali positivi, ma dire che la crisi è alle spalle è un azzardo!"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha così analizzato il successo degli azzurri sull'Inter direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' un Napoli di Coppa, che quando ha un obiettivo ben preciso trova gli stimoli per far uscire la cifra tecnica di cui ha abbondanza nella rosa. Non sarà una questione di testa in assoluto, a grandi linee, ma è evidente il richiamo di Gattuso ad una maggiore capacità di lettura. L'Inter non perdeva da 10 partite e la finale di Coppa Italia è un'alternativa importante per il Napoli anche in vista della qualificazione all'Europa League. Ci sono stati segnali positivi, che vanno confermati a stretto giro. Dire che la crisi è alle spalle adesso è un azzardo".