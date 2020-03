Sky, Ugolini: "Si proverà a terminare i campionati entro il 30 giugno per questione contratti"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, si è soffermato sulla possibile ripresa dei campionati per terminarli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono dei calciatori in scadenza il 30 giugno, il contratto di tanti finirà nel mondo del calcio ed è per questo che si proverà a terminare le stagioni entro quella data. Inoltre c'è bisogno anche che i lavoratori vadano in vacanza, come tutti, e devono farlo anche i calciatori. Per cui ci sono poche date, è tutto molto incastrato. La contrattualistica non lascia sbocchi".