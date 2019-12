Sky, Ugolini si sbilancia: "Gattuso farà bene, è l'uomo giusto per risollevare il Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha mostrato tutto il suo ottimismo per la figura di Gennaro Gattuso nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al di là dei tre punti in palio e della necessità di una inversione di tendenza contro il Sassuolo, la mia curiosità sta nel vedere se sarà o meno già il Napoli di Gattuso. Mi auguro di sì, per vedere qualcosa di diverso da parte del Napoli. Gattuso secondo me farà bene, ha già fatto sentire la sua mano ed è l'uomo giusto per risollevare la squadra azzurra. A Reggio Emilia non sarà semplice".