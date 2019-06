Sky, Ugolini smentisce: "Insigne-PSG? Nessun'offerta, trattativa non spendibile"

Lorenzo Insigne e il Napoli, futuro in bilico? Le ultime indiscrezioni raccontano di un interesse del PSG, ma Massimo Ugolini, giornalista Sky, smentisce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nessun'offerta per Insigne, col PSG non è una trattativa spendibile. Quanto fatto da Lorenzo in Italia è comunque qualcosa di importante e certifica il valore del giocatore. Questo è un aspetto importante, soprattutto in chiave Napoli, per il prossimo campionato. Avere Insigne in formato Nazionale sarà importante per il Napoli del prossimo anno".