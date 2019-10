Sky, Ugolini su Insigne: "ADL ha fatto capire che sposa la gestione di Ancelotti"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare ha commentato i temi d'attualità in casa Napoli: "Le parole di De Laurentiis sono importanti perché si allineano con trasparenza al percorso di Carlo Ancelotti su Lorenzo Insigne. La gestione da parte dell'allenatore viene sposato in pieno dal presidente. Hellas Verona? Il Napoli non può più perdere terreno dalla vetta, per cui non può sbagliare. Inoltre inizia un tour de force e partire col piede giusto può essere importante".