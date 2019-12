Sky, Ugolini: "Torreira pista aperta, nulla di chiuso! Su Lobotka e Berge..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, si è espresso sul mercato del Napoli nel suo intervento ai microfoni di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Torreira e Paredes rappresentato i profili giusti per le esigenze del Napoli. Sono due calciatori forti, che hanno giocato ad alti livelli e possono essere tasselli fondamentali del nuovo progetto. Sugli altri nomi sarei più prudente, sia su Lobotka che su Berge. La situazione non è semplicissima per Torreira, ma non è una ipotesi da scartare al 100%, nulla di chiuso. Fabian? E' giovane, di grande prospettiva, ma ha dato segnali di discontinuità".