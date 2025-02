Sky, Zancan: "Infortunio Neres pesa negli equilibri, ma il Napoli ha tutto per restare in testa"

Federico Zancan, telecronista e opinionista di Sky, ha parlato della sfida di sabato all'Olimpico tra la Lazio ed il Napoli ai microfoni di Sky Sport 24: "La Lazio ha superato il momento di flessione, ha le caratteristiche per pareggiare la fisicità del Napoli. Nel Napoli la questione diventa sostituire Neres e forse trovare un nuovo assetto tattico, l'infortunio pesa negli equilibri. Conte ha piena disponibilità dei ragazzi, se dovesse passare a 3 il Napoli può adattarsi bene. Continua ad avere le risorse per fare un campionato in testa".