Sky, Zanon: "Rinnovi, tutto in stand-by. Politano? Non arriverà un attaccante"

Federico Zanon, giornalista Sky, si è soffermato sul mercato del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani sarebbe servito subito al Napoli, ma arriverà solo a giugno. Politano? Non è da escludere, ma non mi sento di dare grandi percentuali. Politano vuole la Roma, ci sono stati nuovi contatti per il prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli lo tengo sullo sfondo, ma non è una priorità del calciatore. Il Napoli sta cominciando a pensare per il prossimo anno per quanto riguarda l'attacco, non prenderà un attaccante ora. Rinnovi? E' ancora tutto in stand-by. E' necessario un passo in avanti da parte della proprietà perché evidentemente qualcosa s'è rotto".