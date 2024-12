Slovacchia o Norvegia? Spalletti: “Calzona fa calcio moderno e totale. E Lobotka…”.

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione europei alla Coppa del Mondo 2026 ai microfoni di 'Rai Sport': "A marzo proveremo a vincere. Il calcio vuole questo, l'Italia che vince con la Germania sarebbe sicuramente più forte rispetto a una squadra che dovesse perdere".

Vincere o perdere indirizzerebbe anche il girone di qualificazione...

"Sono calcoli che non si fanno, è solo un modo un po' italiano di ragionare. Dobbiamo onorare lo sport, i ragazzi che ci guardano".

La Norvegia non è solo Haaland... La cosa più importante è la strada che ha preso l'Italia, più degli avversari

"E' vero, è così. Il futuro dipende sempre da ciò che si riesce a ricevere dai ragazzi, dai giovani. C'è una tendenza che ti porta a fidarsi di questi nuovi talenti: bisogna essere forti".

Dovesse invece vincere con la Germania sfiderebbe Calzona

"Lo conosco bene. Ha fatto parte del mio staff a Napoli, avevo già visto in lui requisiti molto importanti. Ha lavorato anche con Sarri, è uno che sa come costruire una squadra che gioca un calcio moderno. Ti attacca fin dall'inizio dell'azione, tiene la linea difensiva alta. E' uno da calcio totale e ha già fatto vedere contro l'Inghilterra che sa quello che vuole, sa quello che fa. In quella partita all'Europeo meritava molto di più. E poi ci sarà dentro Lobotka che conosco molto bene, è un calciatore fantastico. Lui sa come far girare una squadra intera".