Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Al-Thani-Napoli? Nessun riscontro, non ha interessi sulla città"

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Belinazzo è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ci sono riscontri del Qatar nei confronti del Napoli, al momento non si può suffragare questa ipotesi. E' difficile che gli interessi qatarioti vadano sulla città di Napoli.



Mondiali in inverno in Qatar nel 2022? In inverno perchè ci sono motivi climatici. C'è stata una sorta di spartizione di voti che ha portato i mondiali in Qatar nel 2022. Il mondiale è stato assegnato prima che il Qatar comprasse il PSG. Ci sono stati una serie eventi che ci fanno capire il clima in cui ci sono state certe assegnazioni".