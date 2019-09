Sole 24 Ore, Bellinazzo: "James? ADL ha ragione, prestito è la formula per giocatori con stipendi alti e reduci da infortuni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo: "La Serie A è cresciuta con le squadre di fascia media, impegnando molte risorse. E' il caso di Bologna, Fiorentina, Cagliari, oltre ovviamente alle big per obiettivi molto chiari come la Champions o vincere in Italia come l'Inter. Il Napoli ha fatto un mercato con le spese più importanti dell'era ADL per Lozano e Manolas, ma complessivamente le cifre investite sono più basse quando entreranno gli obblighi di riscatto dell'anno prossimo. Alla fine sono girati soldi in serie A, ma non tanti quanto si pensi. Il saldo generale è negativo di 300mln di euro, ma in futuro entreranno dei soldi. Ad esempio Icardi per ora porta 5mln di euro, ma se dovesse riscattato per 70mln allora coprirebbe Lukaku.

Il Napoli ha preso due elementi di grande prospettiva come Lozano ed Elmas, hanno un tocco di palla diverso dagli altri, in particolare Elmas che è un 19enne. Sono colpi di grandissima prospettiva, da qui ai prossimi anni saranno titolari, poi Elmas sarà anche difficile trattenerlo. James solo in prestito per il bilancio? Ho l'impressione che non è stata fatta diversamente per dubbi sulla tenuta fisica perché ha avuto tanti acciacchi, non infortuni importanti ma tanti e diversi che hanno creato perplessità su una cifra di 42mln. La richiesta del prestito con diritto era la migliore, anche perché per questi giocatori con stipendi pesanti sono frequenti queste formule. Chi si assume l'incarico di pagare lo stipendio deve poter sperimentare la tenuta per un anno, sposo totalmente la linea di ADL.

Juve? Ha un livello di ammortamenti e costo della rosa notevole. Per esempio Romero inciderà per 7-8mln, pur facendo parte del Genoa che pagherà l'ingaggio. Nessuna squadra italiana nella storia ha avuto un organico così ricco di talento ma anche di ingaggi da pagare. Parliamo di 500mln di euro tra ingaggi e ammortamenti, la Juve dovrà ricorrere alle uscite e fare plusvalenze, ma non sempre ci riesci perché solo certe squadre possono pagare gli stipendi che guadagnano alla Juve. Per alcuni giocatori puoi solo scambiarli, nessuno li prende. Alla Juve per ora non hanno trovato sponde per prendersi gli ingaggi ed ora ha un organico costosissimo. Vediamo a gennaio cosa farà per avere un rosso accettabile"