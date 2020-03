Sole24Ore, Bellinazzo: "Basta ipervalutazioni e plusvalenze di bilancio, questa crisi cambia il mercato!"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, esperto di economia legata al calcio, è intervenuto sull'emergenza attuale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il CIES stamattina ha certificato che i prossimi movimenti di mercato saranno molto diversi da quelli vissuti nelle ultime stagioni, dopo la bolla dovuta all'operazione Neymar-PSG. Sarà difficile vedere squadre di vertice staccare assegni da 100 e passa milioni. Il vero problema del calcio italiano riguarda il conto economico, ossia quei ricavi che stanno venendo meno e quelli potenziali che potrebbero venire meno. Tutti cercano un equilibrio contabile e si sta provando a capire il modo. La Juve l'ha fatto, trovando l'accordo per la riduzione degli ingaggi".

MERCATO - "I prezzi li faranno come al solito domanda e offerta, ma in generale scenderanno. Anche fare plusvalenze per colmare gap di bilancio sarà più difficile, i club quindi dovranno pensare al ridimensionamento del monte ingaggi e dei cartellini e, quindi, degli ammortamenti. Il calcio è sempre cresciuto, il fatturato mondiale è di 21 miliardi. E questo ha alimentato l'innalzamento del costo dei cartellini. Su questa base di crescita continua del calcio si è instaurato un fenomeno di ipervalutazione dei cartellini e di una presenza troppo marcata di procuratori, intermediari e agenzie che hanno speculato sulla crescita del calcio. La FIFA su questo già vuole intervenire, il mercato e la crisi COVID ci porteranno ad un'espressione più etica del mercato. Il calcio diventerà così più umano".