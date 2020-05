Sole24Ore, Bellinazzo: "Oltre 100mln di perdite solo per le porte chiuse! Sui diritti tv..."

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24ore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche se il calcio ripartirà ci saranno dei danni economici. I primi 100-150 milioni andranno via perché si giocherà a porte chiuse. E a questi potrebbero sommarsi, a prescindere da se si ricomincerà o meno, tutti i danni per gli sponsor che difficilmente sborseranno soldi per apparire in pubblicità. Diritti tv? C'è un braccio di ferro in atto, la Lega ha chiesto di pagare tutto. Sky vuole pagare, ma aveva chiesto uno sconto pari al 15-18% ma la Lega si è rifiutata. Ci sarà un problema forte per il prossimo triennio se dovesse arrivarsi ad un contenzioso".