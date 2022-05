Sollazzo: "Al posto di Tuanzebe prenderei Chiellini! A Empoli sarebbe andata diversamente..."

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tuanzebe tornerà allo United quest'estate perché terminerà il prestito. Sapete chi prenderei io come quarto difensore centrale? Chiellini. E' uno che ti insegna a vincere. Chiellini in Napoli-Roma, a quello che gli va via sulla destra, gli strattona la maglietta e non lo fa passare. Con l'Empoli, con lui in campo, non sarebbe successo quello che è successo. Chiellini andrebbe bene anche solo per tre mesi a Napoli".