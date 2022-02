Sollazzo su Zielinski: “E’ la fotografia del Napoli, se avesse almeno il carattere di Elmas…”

"Adesso bisogna tirare fuori il carattere che ha dimostrato Osimhen nell’1-1 di Cagliari".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista e scrittore Boris Sollazzo: "Fischi a Insigne? Credo che siano dei fischi complessivi, la sua è stata una partita infelice. Non dobbiamo essere ipocriti da quando ha firmato col Toronto non ha giocato né bene né male, è diventato un giocatore normale. A livello di motivazione non sta riuscendo a trovare la forza di dare il meglio. Non sta facendo a posta di giocare in maniera mediocre, ma è difficile perché manca la passione. Bisognerebbe tutelarlo tenendolo fuori, anche i compagni stanno sentendo questo. Lui è combattuto tra l’amore per la maglia azzurra e la nuova avventura che occupa i suoi pensieri.

Lazio-Napoli? La Lazio è uscita dall’Europa League in modo molto diverso dal Napoli. Ha fatto una grande partita e ho visto per la prima volta una squadra che seguiva in tutto e per tutto il suo allenatore. Mi ha ricordato un Napoli-Sampdoria dove si capì cosa sarebbe stato il Napoli di Sarri, in quella gara ebbe solo un problema di tenuta fisica. Il Napoli a Roma è all’ennesima prova di maturità, spero che Spalletti possa far capire alla squadra che le assenze erano determinanti. Contro il Barça con quella tattica senza Lobotka e Anguissa era impossibile. Contro la Lazio è una gara fondamentale, perché se i biancocelesti vincono rientrano in corsa per la Champions. Domenica l’altra c’è il Milan e bisogna arrivare a quella gara con almeno lo stesso distacco di ora. Demme in difficoltà? In questo momento Demme non può fare il regista, in quel ruolo serve Lobotka che mette il pallone in banca.

Serve il carattere? Adesso bisogna tirare fuori il carattere che ha dimostrato Osimhen nell’1-1 di Cagliari. Forse il risultato contro la Lazio è il più importante degli ultimi tre mesi per restare attaccati allo scudetto. Non basta non perdere, il Napoli deve puntare in alto per tenere in vita il sogno. Poi, come abbiamo visto l’anno scorso, per la debolezza di carattere dei giocatori se galleggia intorno al quarto posto rischia di perdere anche la qualificazione in Champions. Zielinski è la fotografia di cosa è stato il Napoli in questi anni, giocatore capace di fare cose meravigliose ma che ha un carattere fragilissimo, che davanti alle difficoltà molla. Se Zielinski avesse il carattere di Elmas basterebbe, anche se il macedone non mi è esalta. Non è un caso che con tanti allenatori diversi fallisci sempre quando arrivano certi esami. Forse un piccolo salto di mentalità Spalletti l’ha fatto fare alla squadra perché in altri anni contro Inter, Cagliari e Barcellona all’andata avresti perso”.