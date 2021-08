Solskjaer critica Cristiano Ronaldo: "Se hai giocato nello United, non vai al City"

"Siamo tutti professionisti, ma se hai giocato nel Manchester United, non vai al City". Parola di Ole Gunnar Solskjaer. L'attuale allenatore dei Red Devils, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo all'Old Trafford dal 2003 al 2007 e più in generale icona del club inglese, ha così criticato il campione portoghese, in procinto di legarsi ai rivali cittadini.