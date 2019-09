Somma: "Al Napoli mancano due tasselli per essere una big europea. Lecce? Non farei turnover..."

A Radio Marte nella trasmissione è intervenuto Mario Somma, allenatore, che ha risposto anche sul momento del Napoli: "Non farei ampio turnover a Lecce perchè al Napoli servono 3 punti, al di là degli interpreti. Le prestazioni sono eccellenti e i risultati non devono venire meno. Mertens lo terrei in campo perchè ha una vena realizzativa incredibile.

Al Napoli mancano solo due cose per essere considerata una big a livello europeo: un grande risultato ed un centro sportivo di proprietà. Quando De Laurentiis riuscirà a raggiungere questi due obiettivi, il Napoli sarà considerata una grandissima squadra europea. Il mercato del Lecce è stato funzionale alle idee di Liverani per cui il Napoli dovrà aspettarsi una squadra organizzata e agguerrita. Il calcio però è fatto di duelli e se su 10 duelli ne vinci 6 inevitabilmente poi vinci la partita".