Somma: "Napoli squadra offensiva, ma ora senza la miglior condizione finisci per sbilanciarti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore Mario Somma: "La condizione di alcuni giocatori non è delle migliori, questo incide sui gol subiti perché il Napoli resta una squadra offensiva, sbilanciata in avanti. Koulibaly e Manolas non sono al meglio, ma forse nessuno dei due è un regista difensivo, ma magari essendo stato io un regista difensivo forse tendo a vederla così ma Ancelotti comunque sarà bravissimo a trovare le misure. Attaccante? Il Napoli è stato carente non nella punta, ma forse nei gol degli altri attaccanti perché non ne ha trovati molti".